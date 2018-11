Tari Ratoh Jaroe Meriahkan Pengukuhan Relawan Prabowo-Sandi 2019 for Presiden NKRI

Sandiaga Uno foto bersama relawan Prabowo Sandi 2019 for Presiden NKRI (PS19-NKRI), Kamis (8/11/2018).

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Calon Wakil Presiden No Urut 2, Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri Deklarasi dan Pengukuhan Relawan Prabowo-Sandi 2019 for Presiden NKRI (PS19-NKRI) di DPP PS19-NKRI, di Jalan Raya Lenteng Agung No 163C Tanjung Barat, Kamis (8/11/2018).

Tarian Aceh, Ratoh Jaroe tampil menyemarakkan acara tersebut dan mendapat sambutan meriah.

Deklarasi dan pengukuhan relawan ini dihadiri masyarakat berbagai latar belakang profesi, seperti kelompok UMKM, generasi milenial dan kaum emak-emak, serta sejumlah aktivis 1998.

Relawan PS19-NKRI saat ini telah ada 22 DPD di tingkat provinsi dan 60 DPC di tingkat kabupaten.

DPD Provinsi Aceh dipimpin Rais Sa'ady.

Berikut daerah-daerah yang sudah membentuk DPD Prabowo Sandi 2019 for Presiden NKRI (PS19-NKRI):

1. DPD Banten

2. DPD Jatim

3. DPD Sumut

4. DPD Sumatera Selatan

5. DPD Kaltim

6. DPD Kalut

7. DPD Aceh

8. DPD KEPRI

9. DPD DKI

10. DPD Jabar

11. DPD Jatim

12. DPD Jateng

13. DPD Bali

14. DPD Maluku Utara

15. DPD Maluku

16. DPD Sumbar

17. DPD Riau

18. DPD NTB

19. DPD NTT

20. DPD Bengkulu

21. DPD Lampung

22. DPD Jambi

