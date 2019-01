Pemerintah Jangan Terlena Menguatnya Rupiah ke Rp 14.024, Begini Pesan Mantan Menkeu 

SERAMBINEWS.COM - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS Senin (7/1/2019) terus menguat dengan signifikan hingga ke kisaran 14.000.

Di pasar spot Bloomberg, rupiah tercatat diperdagangkan di level Rp 14.024 per dollar AS pada pukul 12.47 WIB.

Angka tersebut menguat 246 poin atau 1,72 persen dari penutupan perdagangan pada Jumat (4/1/2019) lalu yang sebesar Rp 14.270 per dollar AS.

Sementara pada perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dibuka pada level Rp 14.177,8.

Adapun nilai tukar rupiah pada kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini berada di posisi Rp 14.105 per dollar AS.

Posisi ini naik 1,70 persen dibanding Jumat pekan lalu pada 14.350.

Terkait penguatan ini, mantan Menteri Keuangan (Menkeu), M Chatib Basri mengingatkan agar pemerintah dan pelaku pasar tak terlena.

Chatib mengatakan, di tengah kondisi seperti saat ini, berbagai upaya untuk memperdalam pasar keuangan tetap perlu dilakukan agar peran dari investor lokal menjadi lebih dominan.

Sebab, selama ini Indonesia masih sangat bergantung pada arus modal asing yang sangat bergantung pada sentimen pasar.

Menguatnya rupiah terhadap dollar AS hari ini, lebih disebabkan karena sentimen dari pidato Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell yang mentakan Federal Reserve atau The Fed akan 'bersabar' dalam menaikkan bunga.

