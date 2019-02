Rupiah Melemah, Kembali ke Level Rp 14.000, Bagaimana Kurs Besok?

SERAMBINEWS.COM - Rupiah kembali melemah pada perdagangan Senin (11/2/2019).

Di pasar spot, rupiah pada pukul 11.35 WIB ada di level Rp 14.045 per dollar Amerika Serikat (AS), melemah 0,64% dibanding penutupan akhir pekan lalu yang ada di Rp 13.955 per dollar AS.

Direktur PT Garuda Berjangk, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan pelemahan rupiah didorong sentimen domestik dan global.

Pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang mengatakan tidak akan menemui Perdana Menteri China, Xin Jin Ping sampai awal Maret mendatang mengaburkan optimisme berakhirnya perang dagang.

"Ini juga melahirkan ketegangan baru yang cukup mendalam,” ujar Ibrahim, Senin (11/2/2019).

Selain itu, pertumbuhan ekonomi global yang melambat juga dinilai memberi kekuatan pada indeks dollar AS.

Hal tersebut ditandai dengan pemangkasan proyeksi pertumbuhan zona Euro pada 2019 ke level 1,3% dari angka 1,9%.

Tak hanya itu, bahkan International Monetary Fund (IMF) juga mengeluarkan pernyataan ada badai ekonomi karena pertumbuhan global yang meleset dari perkiraan.

IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi globalnya tahun ini sebesar 3,5% dari 3,7% sejak Oktober 2018.

Selain itu, Ibrahim juga melihat perolehan pertumbuhan ekonomi domestik tak mampu menopang kekuatan indeks dollar.