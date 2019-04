Enam Siswa di Abdya tak Ikut UNBK, Ini Identitas dan Penyebabnya

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Sebanyak enam siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Aceh Barat Daya (Abdya) dikabarkan tidak mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ajaran 2018/2019, Senin (1/4/2019).

Informasi yang diperoleh, enam siswa yang tidak ujian itu, tidak orang tidak sekolah lagi (DO), dua orang sakit dan satu orang meninggal dunia.

Tiga ornag yang DO itu, Ayu Ashari (No Ujian 20 000 040 047 2), Parmiadi (No Ujian : 20 000 120 042 7) dan Tria Nabela (No Ujian : 20 000 190 015 2).

Sementara dua yang sakit yaitu M Fadhlul H (No Ujian 20 000 003 173 4), dan Ayu Masrida (No Ujian : 20 000 020 084 5), sementara yang meninggal dunia Nurul M (No Ujian 20 000 620 096 9).

Informasi itu juga dibenarkan oleh Ketua MPD Abdya, Darwis Abubakar didampingi wakil ketua MPD Abdya, Masren seusai melakukan kunjungan sejumlah sekolah.

Namun, mereka belum mendapat data lengkap tentang siswa yang tidak mengikutI ujian itu.

"Iya, data awal kabarnya enam orang tidak ikut ujian," ujar MPD Abdya, Darwis Abubakar didampingi wakil ketua MPD Abdya, Masren.

Menurutnya, jumlah siswa SMA/MA di Abdya yang mengikuti UNBK 2018/2019 sebanyak 1815 orang, namun yang hadir 1809 orang yaitu 784 laki-laki, 1031 perempuan dan 6 orang tidak hadir.

Meski begitu, Darwis mengapresiasi bahwa pelaksanaan UNBK tersebut berjalan lancar, dan seluruh SMA/MA sudah memiliki komputer.

"Alhamdulillah, tahun ini semua sekolah sudah mandiri, dan semua ujian di sekolah masing-masing," sebutnya. (*)