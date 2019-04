Bawang merah ditumpuk oleh pedagang di Pasar Induk Cureh, Kota Juang, Bireuen, Senin (8/4/2019). Harga bawang merah di Bireuen melonjak tajam, kini dijual Rp 35.000 per kilogram. Foto diambil Senin (8/4/2019).

Harga Bawang dan Cabai Merah di Bireuen Terus Melonjak

Laporan Ferizal Hasan I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Harga bawang merah dan cabai merah di Bireuen terus naik dari harga sebelumnya. Kini bawang dijual Rp 35.000 per kilogram dan cabai Rp 40.000 per kilogram.

Abdul Halim, pedagang rempah-rempah di Pasar Induk Cureh, Kota Juang, kepada Serambi, Senin (8/4/2019) mengatakan, ada beberapa kebutuhan dapur harganya naik dua kali lipat dibandingkan akhir Maret lalu.

“Ada beberapa harga kebutuhan dapur naik selama sepekan terakhir, seperti bawang dari harga Rp 20.000 kini jadi Rp 35.000 per kilogram, cabai dari Rp 25.000 sekarang Rp 40.000 per kilogram," sebut Halim.

Kemudian, tomat naik dari harga sebelumnya Rp 8.000 menjadi Rp 1.000 per kilogram. Keculai tomat asal Medan, Sumatera Utara dijual Rp 12.000 ribu per kilogram. Sedangkan kentang masih dengan harga standar yakni Rp 8.000 per kilogram.

Sementara itu, bawang putih kini Rp 32.000 per kilogram dari harga sebelumnya harga Rp 20.000 perkilo.

“Yang masih standar harga minyak goreng curah hingga kini masih Rp 10.000 per kilogram, begitu juga dengan harga beras lokal juga mengalami penurunan harga, awalnya Rp 160.000 persak 15 per sakl, kini sudah didapat mencapai Rp 145 ribu per sak," pungkas Halim. (*)