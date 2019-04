Daftar Ikan dengan Kandungan Merkuri Tertinggi, Bisa Bahayakan Kesehatan Tubuh

SERAMBINEWS.COM - Makan ikan, minimal seminggu sekali, sangat dianjurkan demi kesehatan, terutama jantung.

Bukan hanya sebagai sumber protein saja, ikan juga mengandung asam lemak omega-3 yang baik untuk jantung dan otak, terutama anak-anak.

Ikan juga baik untuk pertumbuhan tulang, kesehatan kulit, serta membentuk otot, otak, hingga organ tubuh yang lain.

Beberapa jenis ikan juga kaya omega-3, asam lemak yang membantu mengobati berbagai penyakit termasuk gangguan mental, kesehatan jantung dan mencegah kanker.

Ikan juga sumber makanan terbaik yang kaya vitamin D.

Tetapi, sebelum Anda mengonsumsi ikan, ada baiknya ketahui informasi berikut ini.

The US Food and Drug Administration and the Environmental Protection Agency (FDA) atau badan pengawas makanan dan obat-obatan Amerika Serikat melaporkan, ada beberapa jenis ikan yang mengandung merkuri.

Seperti yang kita tahu, merkuri adalah zat beracun.

Risiko keracunan merkuri ikan bisa terjadi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak-anak.

Penelitian menunjukkan, merkuri punya efek buruk pada otak.