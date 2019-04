Sehari Pascapemilu 2019, Situs Resmi KPU dan Penghitungan Real Count Sempat tak Dapat Diakses

SERAMBINEWS.COM - Pesta demokrasi rakyat Indonesia, Pemilu 2019, baru saja selesai dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (17/4/2019) kemarin.

Baru beberapa jam setelah ditutupnya Tempat Pemungutan Suara (TPS), hasil real count Pemilu 2019 yang dihitung KPU sudah menjadi topik hangat yang dibicarakan masyarakat.

Bagaimana tidak, hasil real count KPU untuk Pemilu 2019 dinanti-nanti karena ada beberapa masyarakat yang belum percaya dengan hasil quick count beberapa lembaga survey.

Hasil penghitungan real count sudah ditunggu-tunggu masyarakat, namun situs resmi KPU justru down dan tak dapat diakses.

Pada Kamis (18/4/2019) pagi sekitar pukul 8.19 WIB, Grid.ID mencoba membuka situs resmi milik KPU, KPU.go.id.

Namun sayang, situs KPU.go.id tidak bisa diakses sama sekali.

Muncul tulisan 'the server at KPU.go.id is taking too long to respond', atau server di KPU.go.id terlalu lama memberikan respons.

Begitu pula saat hendak membuka link resmi KPU untuk melihat penghitungan real count Pemilu 2019, pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara.

Pada jam yang sama, situs ini juga tak dapat diakses.

Muncul tulisan 'secure connection failed' atau koneksi gagal.