Soroti Kemenangan Jokowi-Ma'ruf Versi Quick Count, Media Asing Sebut 'Hasil Tak Resmi'

SERAMBINEWS.COM - Paslon capres cawapres 01 Joko Widodo (Jokowi)- Ma'ruf Amin ditetapkan menang mengungguli paslon Prabowo-Sandi dalam sejumlah hitung cepat berbagai lembaga survei.

Kemenangan Jokowi-Ma'ruf versi hitung cepat ini juga menjadi sorotan media asing, Kamis (18/4/2019).

Beberapa media raksasa menuliskan kemenangan Jokowi berdasarkan hitung cepat hingga sebut hasil yang tidak resmi.

Media seperti Al Jazeera menuliskan judul 'Widodo leads Indonesia presidential race: Unofficial results'. (Widodo memimpin pemiilihan pilpres Indonesia: Hasil Tidak resmi-red).

Pemberitaan di Al Jazeera soal kemenangan Jokowi, Kamis (18/4/2019) (Al Jazeera)

Baca: Waspada! Maling Mesin Pompa Air Beraksi di Banda Aceh, Mencuri saat Warga Shalat Maghrib

Baca: Hasil Real Count Pilpres 2019 Versi KPU: Prabowo Unggul di Jawa Barat, Data Masuk 0,012 %

Al Jazeera juga menuliskan peroleh suara yakni 55 persen untuk Jokowi sedangkan 45 persen untuk Sandiaga.

"While results won't be certain for weeks, the day went smoothly across Indonesia (Sementara hasilnya belum bisa dipastikan selama berminggu-minggu, hari pemungutan suara itu berjalan lancar di Indonesia-red)," tulis Al Jazeera.

Sementara The Guardian menuliskan judul Joko Widodo tampaknya akan menang dengan nyaman.

Tulisan tersebut dituliskan setelah penghitungan hitung cepat.

"Joko Widodo looks likely to have secured a comfortable win over his rival in Indonesian elections, according to unofficial “quick counts" (Joko Widodo tampaknya akan memperolah kemenangan atas lawannya di pemilihan Indonesia menurut penghitungan cepat tidak resmi)," tulisan media The Guardian pada hari yang sama.

Baca: Nova Berharap Partisipasi Pemilih Meningkat

Baca: Hasil Sementara Suara Pemilu 2019 di Aceh Utara, Haji Uma Unggul dari 45 Calon Lainnya