Menderita Sakit CTD STAGE V, Bocah Asal Aceh Selatan Ini Butuh Uluran Tangan Dermawan

Menderita Sakit CTD STAGE V, Bocah Asal Bakongan Aceh Selatan Ini Butuh Uluran Tangan Dermawan

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Maulizar (14) menderita Sakit CTD STAGE V (sesak berat, jantung, ginjal), saat ini sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan para Dermawan.

Maulizar anak dari pasangan suami istri Parmi dan Siti Asra Warga Gampong Ujong Puloe Cut, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

"Dek Maulizar saat ini dirawat pada ruangan picu/nicu Rumah Sakit Umum Yulidin Away Tapaktuan. Dokter sudah mengarahkan agar dek Maulizar yang kondisinya saat ini lemah harus di rujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Keluarga tidak mau merujuk, karena faktor biaya untuk sehari-hari di sana tidak ada," kata pegiat kemanusiaan di Aceh Selatan, Rezha Zulfiranda, Rabu (24/4/2019) di Tapaktuan.

Dikatakannya, Ayah dari Maulizar ini pekerjaannya sehari - hari panjat pohon kelapa, dari penghasilan buah kelapa Itu dia membiayai penghidupkan keluarganya sehari-hari.

Oleh karenanya, sambung Rezha, pihaknya meminta bantuan kepada lembaga kemanusiaan dan para Dermawan untuk membantu Maulizar yang menderita sakit CTD STAGE V .

"Bagi yang ingin membantu atau ada kemudahan rezeki untuk membantu Adek Maulizar dapat menghubungi langsung No Hp Keluarga ( 082165873407) atau bisa juga menghubungi No Hp perawat Picu/Nicu RSU Yuliddin Away Tapaktuan 085277566070," pungkasnya.(*)