Balap Liar Marak di Langsa, FPRM Desak Polisi Gencarkan Penertiban

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) mendesak Polres Langsa menertibkan aksi balapan liar (bali) yang kerap berlangsung setiap malam mingguan atau Minggu dini hari.

"Warga Langsa khususnya di sekitar Jalan A Yani sangat resah dan terganggu istirahatnya karena suara bising knalpot blong dari aksi balap liar ini," kata Nasruddin, kepada Serambinews.com, Minggu (26/5/2019).

Nasruddin menambahkan, aksi balap liar ini harus segera direspon dengan serius oleh pihak kepolisian daerah setempat.

"Jangan sepelekan hal seperti ini, awalnya mereka membentuk kelompok balap liar, ke depan bisa saja mereka membentuk kelompok genk motor," sebutnya.

Kepolisian harus melakukan langkah tegas agar ada efek jera bagi pelaku balap liar.

Karena selain membahayakan nyawa mereka sendiri, aksi balap liar ini juga mengancam nyawa orang lain.

Balap liar ini sering dilakukan di Jalan A Yani Langsa.Terkadang mereka mengambil start dari kawasan antara Bambu Runcing dan Lapangan Merdeka Langsa.

Selain untuk kesenangan, ternyata balap liar ini juga menjadi ajang taruhan dari nilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Permainannya, adu cepat satu lawan satu (one by one), baik jenis sepmor matik mapun bebek 4 tak.

Sementara yang menononton balap liar ini pun mencapai seratusan lebih, dan rata-rata mereka semuanya masih usia pelajar SMP dan SMA.

Kapolres Langsa, AKBP Andy Hermawan SIK, melalui Kasat Lantas, AKP Dede Kurniawan SIK, yang dikonfirmasi Serambinews.com, mengatakan akan mengantisipasi balap liar ini dengan melakukan patroli, Jumat (24/5/2019) pukul 05.30 WIB.(*)

Baca: Raqan Perlindungan Satwa Liar Segera Dibahas

Baca: Besok, Partai Aceh dan Komite Peralihan Aceh Peringati Haul Wali Nanggroe Hasan Tiro

Baca: Seorang PNS di Abdya Ditangkap Polisi, Diduga terkait Postingannya di Facebook tentang Pilpres 2019