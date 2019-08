VIRAL - Derek Mobil Keluar Jurang, Netizen Heboh dengan Kemunculan 'Tangan Hantu' dari Dalamnya

SERAMBINEWS.COM - Banyak terjadi insiden di jalanan Malaysia yang tertangkap kamera sehingga dapat menghilangkan prasangka melalui sebuah fakta yang jelas dan masuk akal.

Tetapi ada beberapa kejadian yang tampaknya sulit untuk dijelaskan.

Salah satunya adalah postingan video yang dibagikan oleh Khalid (Better) melalui akun Twitter @khalids pada Minggu, (11/8/2019).

Video tersebut memperlihatkan sebuah Perodua Viva (merk mobil) yang ditarik keluar dari jurang di jalan Gombak lama mengarah ke Genting Sempah.

Bagian aneh dari video tersebut adalah tampak tangan kurus, panjang, dan pucat yang menjatuhkan sesuatu seperti potongan kain hitam dari jendela belakang mobil, sebelum kemudian menyelinap kembali masuk ke dalam mobil.

"Car is being towed out of the ravine at the old Gombak road yesterday, heading towards Genting Sempah. Check out the video as the car is being pulled out. I can’t quite figure it out. (Sebuah mobil sedang ditarik keluar dari jurang di jalan Gombak lama kemarin, menuju ke Genting Sempah. Periksa video tersebut. Saya tidak bisa menjelaskannya.)" ujar Khalid dalam postingannya.

Netizen mencoba memahami keanehan tersebut.

Komentar netizen yang mencoba berspekulasi tentang makhluk tersebut Twitter @khalids

Ada yang mengatakan, jawaban paling masuk akal untuk makhluk apa yang ada di belakang mobil adalah...