Daftar 10 Universitas Terbaik Dunia Versi Times Higher Education, Inggris-Amerika Masih Mendominasi

SERAMBINEWS.COM - Times Higher Education (THE) merilis daftar peringkat universitas terbaik di dunia atau World University Rankings 2020.

Rilis resmi yang Tribunnewswiki.com kutip dalam situs resminya di timeshighereducation.com, Selasa, (17/9/2019), daftar ini mengurutkan sejumlah universitas kelas dunia.

Dalam urutan peringkat tersebut, sejumlah universitas di Inggris juga sempat mengalami penurunan karena adanya kesenjangan pendanaan antara berbagai sektor dan cakupan sistem pendidikan tinggi yang semakin meluas.

Kendati demikian, University of Oxford tetap menduduki peringkat teratas pada 2020 selama empat tahun berturut-turut.

Sedangkan, Times Higher Education world rankings menempatkan Cambridge di posisi ketiga, dan Imperial College London di posisi ke sepuluh.

Sementara University of Cambridge, Imperial College London, UCL, London School of Economics and Political Science, dan University of Edinburgh menjadi universitas berperingkat tertinggi berikutnya di Inggris.

Namun, semuanya mengalami penurunan satu peringkat.

Dalam situs BBC, (11/9/3029), terdapat sinyal universitas-universitas di Inggris sedang berjuang untuk mempertahankan peringkat dunia mereka melawan para kompetitor global.

Adapun Jerman memberi tanda siap menyalip peringkat Inggris dalam universitas paling top di Eropa.