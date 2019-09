Ini Pemenang Lomba Product Exhibition and Technology, Traditional Song in Accoustic Poltek Kutaraja

Para pemenang Lomba Product Exhibition and Technology, Traditional Song in Accoustic Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Jumat (27/9/2019) malam.

For Serambinews.com

Laporan Jalimin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik (Himapro-MKSP) Politeknik Kutaraja telah melangsungkan even kreativitas kemahasiswaan, 25-26 September 2019 di kampus setempat.

Kegiatan berupa pameran produk dan teknologi hasil karya mahasiswa serta lomba lagu Aceh akustik tersebut dibuka oleh Sekretaris LLDIKTI Wilayah XIII Aceh, Dr Ilham Maulana ST MT, Rabu (25/09/2019).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut secara resmi ditutup, Jumat ( tadi malam, Kamis, 26/09/2019 oleh Direktur Politeknik Kutaraja yang diwakili oleh Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik Hamdani SE MSi.

Dalam sambutan acara penutupan, Hamdani menjelaskan bahwa acara ini sangat positif bagi pengembangan minat dan bakat anak-anak muda terutama mahasiswa.

Karena itu pihaknya sebagai pembina kegiatan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta yang telah ikut ambil bagian dalam even ini.

"Kita sangat mengapresiasi kepada adik-adik mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang telah ikut berkompetisi dalam even ini, baik perlombaan Product and Technology Exhibition maupun Traditional Song in Accoustic, semuanya menunjukkan talenta luar biasa." ujar Hamdani.

Lebih lanjut ia menambahkan, kegiatan serupa direncanakan akan diadakan setiap tahunnya. Karena ajang ini dapat menciptakan generasi muda Aceh berbakat dibidang seni. Sehingga kedepan akan berkembang sektor industri kreatif di Banda Aceh khususnya.

Sementara para pemenang hasil penilaian oleh tim juri juga diumumkan menjelang acara penutupan. Tim juri menetapkan juara untuk masing-masing bidang perlombaan.

Juara I Bidang Traditional Song in Accoustic di raih oleh tim akustik dari Universitas Syiah Kuala dengan nomor peserta 02, begitu pula juara II dan III ikut diborong oleh Tim Akustik Unsyiah dengan nomor peserta 06 dan 07.

Sedangkan untuk juara lomba bidang Entrepreneurship Product and Technology Exhibition Juara I diraih oleh Nurul Zuhra dengan produk NEKAD dari Universitas Syiah Kuala, Juara II diraih oleh Irna Wardani dan Ferrin Syah Ulya dengan produk Herbalna Healhty dari Universitas Abulyatama.

Kemudian Juara III diraih oleh Retno Riski Andini dan Mauliana Safitri dengan produk Sirup Labu Kuning dari UKM Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif Politeknik Kutaraja Banda Aceh.

Kepada para pemenang selain disediakan hadiah uang tunai juga diberikan paket hadiah dari para sponsor Aceh seperti Go Jek, ThreeStore, ACT, Excelence Education Centre, Kutaraja Learning Centre, dan lainnya.(*)

