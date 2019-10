Pengelola Inkubator Bisnis Unimal Magang ke Finlandia, Ini Kegiatan Selama Enam Hari

For Serambinews.com

Laporan Jafaruddin I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE - Pengelola Inkubator Bisnis Universitas Malikussaleh (Unimal) bersama 19 pengelola Inkubator Bisnis dari seluruh Indonesi berkesempatan magang internasional ke Finlandia (Finland Internship Training) selama enam hari mulai, 21-26 Oktober 2019.

Mereka yang kesempatan magang tersebut adalah inkubator yang sebelumnya sudah mendapatkan hibah fasilitasi pengembangan kelembagaan inkubator Bisnis tahun 2019, dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Peserta magang tersebut didampingi tiga pejabat dari Kemenristekdikti dan Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI).

Dari Unimal yang kesempatan mengikuti magang tersebut adalah Ketua UPT Inovasi dan Inkubator Bisnis, Dr Ibrahim Qamarius.

“Selama di Finlandia, para pengelola inkubator bisnis dan pendamping akan melakukan kunjungan ke beberapa Inkubator Bisnis dan Science Technopark yang ada di Finlandia,” ujar Ibrahim Qamarius. Selain itu akan melakukan serangkai pertemuan bisnis dengan pengusaha dan investor di Finlandia.

Disebutkan, selama 6 hari di Finlandia, rombongan dari Indonesia itu akan mengunjungi Business Finland, Helsinki Business and Science Park (science park and incubator), kemudian Business Jyväskylä/Central Finland Chamber of Commerce (government institution).

Kunjungan lainnya ke Startup Lab - University of Jyväskylä/JAMK Startup Generator - Jyväskylä University, Bio Energy Park (energy park and incubator). Menghadiri Kasvu Open Karnevaali (startup event /startup visit case 1 dan case 2), mengunjungi Jyväskylä Business Innovation Factory (startup community), serta menghadiri beberapa diskusi interaktif yang difasilitasi oleh Findolainen Business Hub Ltd (Business Management Consulting).

“Finland Internship Training merupakan salah satu kegiatan, yang terakhir dari kegiatan hibah fasilitasi pengembangan kelembagaan Inkubator Bisnis dari Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi dan lembaga penunjang lainnya,” ujar Ibrahim.

Ditambahkan, dana hibah Rp 300 juta tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan dan workshop di beberapa kota seperti Surabaya, Semarang, Palembang, Jakarta, Denpasar. Selain itu telah dilakukan pendampingan intensif, Focus Group Discussion (FGD), Business Matching dan beberapa kegiatan lainnya.(*)