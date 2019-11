New Honda CRF150L Warna Terbaru Sudah Bisa Dipesan, Ini Harga On The Road Aceh

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan varian warna baru Extreme Grey pada New Honda CRF150L guna melengkapi pilihan para pecinta motor on-off sport yang senang berpetualang menaklukkan tantangan di segala medan.

Warna terbaru Honda ini sudah bisa dipesan oleh konsumen di dealer-dealer terdekat yang ada di seluruh Aceh.

Pimpinan PT Capella Dinamik Nusantara Banda Aceh, Saifullah menyampaikannya kepada Serambinews.com Senin (4/11/2019).

"Untuk warna baru konsumen sudah bisa pesan di dealer-dealer terdekat di seluruh Aceh. Harga New Honda CRF150L on the road Aceh sebesar Rp 34.661.000 per unit," sebutnya.

Dikatakan, pada November tahun ini New Honda CRF150L sudah mulai didistribusikan kepada konsumen di Aceh.

Direktur Marketing AHM, Thomas Wijaya menyampaikan tampilan baru New Honda CRF150L ini semakin memberikan kesan tangguh dan kuat menemani kenyamanan berkendara sesuai harapan pecinta motor on-off sport masa kini.

Kehadiran warna baru New Honda CRF150L merupakan kombinasi warna dan stripe yang didominasi oleh warna hijau dan abu-abu dipadukan dengan seat berwarna hitam.

Pilihan ini semakin memberikan kesan motor on-off sport sejati yang lebih gagah dalam menaklukkan berbagai rintangan.