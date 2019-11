Dicari Calon Kepala dan Wakil Kepala BPKS Sabang, Ini Pengumuman Tim Seleksi

TIM SELEKSI CALON MANAJEMEN

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG TAHUN 2019

Sekretariat Tim Seleksi : Biro Perekonomian, Jalan T. Nyak Arief No. 219 Telp. (0651) 7551377

Banda Aceh - 23114

PENGUMUMAN

Nomor: 02/TIMSEL/BPKS/2019

TENTANG

SELEKSI CALON MANAJEMEN

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG TAHUN 2019

Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) dengan ini memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendaftar dan mengikuti Seleksi Calon Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Tahun 2019, yang terdiri dari jabatan Kepala (KA) dan Wakil Kepala (WK) dengan ketentuan sebagai berikut:

• Rekrutmen Pimpinan BPKS Dibuka

• BPKS Sabang Terima Penghargaan dari Menkeu

I. PERSYARATAN PELAMAR

1. Warga Negara Republik Indonesia;

2. Bertaqwa Kepada Allah Yang Maha Kuasa;

3. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada Rumah Sakit Pemerintah;

5. Surat bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah atau BNN;

6. Berpendidikan minimal S1;

7. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun pada lembaga/ perusahaan yang berbadan hukum yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari lembaga/ perusahaan tersebut dengan penilaian baik;

8. Bagi ASN/PNS minimal pernah menduduki jabatan eselon III selama 5 tahun dan mendapat izin dari atasan yang bersangkutan (minimal Kepala SKPA/SKPK);

9. Berumur sekurang-kurangnya 35 tahun pada saat mendaftar dan tidak melebihi umur 55 tahun pada tanggal 20 November 2019;

10. Setiap pelamar dapat memilih dua jabatan;

11. Membuat dan memaparkan makalah yang menggambarkan visi, misi dan strategi pengembangan BPKS maksimum 10 (sepuluh) lembar dan power point untuk dipresentasikan sebanyak-banyaknya 5 (lima) slides;

12. Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dan bagi ASN/PNS tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang, berat dan/atau tidak pernah dihukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kasus pidana jabatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan yang bersangkutan;

13. Tidak pernah melakukan tindakan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

14. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon legislatif/pemilihan kepala daerah;

15. Bagi ASN/PNS yang dinyatakan lulus menjadi bahagian manajemen BPKS bersedia mundur dari jabatan;

16. Bersedia bertempat tinggal di Sabang;

II. WAKTU, TEMPAT PENDAFTARAN DAN JADWAL TEST

1. Waktu :

Pendaftaran mulai tanggal 11 s/d 20 November 2019 pada hari kerja, yaitu Senin s/d Jum’at pukul 08.30 s/d 16.30 WIB.

2. Tempat Pendaftaran :

Pendaftaran di Sekretariat Tim Seleksi Calon Manajemen BPKS Tahun 2019 dengan alamat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh.

3. Pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 25 November 2019.

4. Jadwal Test :

a) Test Assesmen Kompetensi Tanggal 28 – 29 November 2019

b) Fit and Proper Test Tanggal 18 – 19 Desember 2019

c) Informasi tempat, waktu dan pengumuman hasil test dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Aceh. (http://www.acehprov.go.id)

• BPKS Adakan Pertemuan Bisnis Operator Kapal Pesiar Negara IMT-GT di Sabang

• DPR RI Setujui Pagu Anggaran BPKS Sabang 2020 Sebesar Rp 144,55 Miliar

III. LAIN-LAIN:

1. Informasi mengenai tata cara pendaftaran dan persyaratan administrasi lainnya dapat dilihat di website resmi Pemerintah Aceh http://www.acehprov.go.id;

2. Pendaftaran tidak dipungut biaya;

3. Diutamakan yang mampu berbahasa Inggris secara aktif;

4. Surat lamaran beserta kelengkapannya yang telah masuk ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Manajemen BPKS tidak dapat diambil kembali;

5. Keputusan Tim Seleksi Calon Manajemen BPKS Tahun 2019 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

6. Informasi dan keterangan lebih lanjut mengenai pendaftaran dapat menghubungi Sekretariat Tim Seleksi Calon Manajemen BPKS melalui email biroperekonomian@acehprov.go.id atau contact person Kausar Hanum, S.E Hp. 08116888738.

7. Jadwal sebagaimana tersebut di atas, sewaktu-waktu dapat berubah dan diumumkan di website resmi Pemerintah Aceh http://www.acehprov.go.id.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui dan dimaklumi sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Banda Aceh

Pada Tanggal 7 November 2019 M

10 Rabiul Awal 1441 H

Ketua Tim Seleksi Calon Manajemen BPKS

dto

H.T. AHMAD DADEK, S.H.