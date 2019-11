Santer Diisukan jadi Pimpinan BUMN, Sandiaga Uno Akhirnya Buka Suara

SERAMBINEWS.COM - Sahabat lama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, yakni Sandiaga Uno kerap dihubung-hubungkan menjadi satu di antara pemimpin BUMN.

Pasalnya, Erick Thohir tengah melakukan perombakan di struktur organisasi perusahaan pelat merah itu.

Setelah publik menunggu cukup lama, akhirnya Sandiaga Uno buka suara.

Ditemui usai menghadiri acara Indonesia Economic Forum di Jakarta, pada Rabu (20/11/2019), ia mengungkapkan tidak adanya tawaran menjadi pimpinan BUMN.

"Enggak ada, tidak ada tawaran, tidak ada pembicaraan. Dan menurut saya BUMN itu perlu dikelola dengan the best of the best of talent," ujar Sandiaga yang dilansir melalui Kompas.com.

Mantan calon wakil presiden Indonesia itu pun mengaku akan tetap bersedia membantu Erick dalam membesarkan dan menyelesaikan persoalan dalam BUMN.

• Awas Hati-hati, Badan Jembatan Pintoe Batee-Alue Kuta di Peudada Ambruk Terancam Putus

• Korban Amukan Gajah Liar di Rimba Raya Trauma, Sudah 3 Malam Mengungsi ke Rumah Menantu

• Warga Grebeg Mobil Goyang Terparkir di Pusat Perbelanjaan, Wanita yang Masih Pelajar Ngaku Dipaksa

Karena ia mengaku jika kerap bertukar pikiran dengan sang menteri melalui aplikasi berbalas pesan, WhatsApp.

"Kita tapi nggak pernah bertemu muka, kita selalu berkomunikasi melalui teks melalui WhatsApp."

"Saya berikan apa yang menjadi pemikiran saya, sektornya Pak Erick ini penting sekali nih, karena tadi juga dibicarakan mengenai tingginya utang tingginya jumlah utang yang ada di sektor BUMN," ujar Sandiaga.

Sandiaga menambahkan saat ini dirinya tidak ingin terlibat langsung di dalam pemerintahan.