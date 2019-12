Jelang Pergantian Tahun, Harga Telur Ayam di Abdya Meningkat, Cabai Merah Turun

Amatan Serambinews.com, Kamis (26/12/2019), harga telur ayam di tingkat pedagang pasar yang berlokasi di Desa Meudang Ara itu mencapai Rp 45.000 per papan (isi 30 butir).

Laporan Zainun Yusuf| Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM,BLANGPIDIE - Menjelang pergantian tahun, harga telur ayam ras di Pasar Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), meningkat.

Sedangkan cabai rawit terjadi penurunan harga di pasaran.

Amatan Serambinews.com, Kamis (26/12/2019), harga telur ayam di tingkat pedagang pasar yang berlokasi di Desa Meudang Ara itu mencapai Rp 45.000 per papan (isi 30 butir).

Fahmi, salah seorang pedagang grosir setempat menjelaskan harga telur ayam yang dipasok di Medan mulai terjadi peningkatan sejak sekitar satu bulan lalu.

Sehingga harga jual di Pasar Blangpidie, Abdya juga meningkat.

“Sebelumnya kita jual Rp 38.000 per papan, kemudian meningkat menjadi Rp 42.000 per papan, lalu naik lagi menjadi Rp 45.000 per papan,” katanya.

Sedangkan telur ayam ras yang ukurannya agak kecil dijual seharga Rp 40.000 per papan.

Kenaikan harga telur ayam belakangan ini, menurut pedagang dikarenakan pihak produsen di Medan, Sumut, manaikkan harga.