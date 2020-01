Petani di Abdya Bergembira, Harga Sawit Naik Menjadi Rp 1500 Per Kilo

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Aceh Singkil, melejit. Dari sebelumnya Rp 700 per Kg, naik menjadi Rp 1.200 per Kg di tingkat petani.

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Harga tandan buah segar (TBS) sawit di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terus mengalami kenaikan harga.

Saat ini, harga komoditi perkebunan andalan masyarakat Abdya itu, sudah mencapai Rp 1.500 per kilogram (Kg).

Yusran pengusaha pengepul sawit di kabupaten setempat, Selasa (7/1) mengatakan, kondisi harga sawit saat semakin membaik dan menggembirakan petani Abdya.

Harga sawit dalam beberapa pekan terakhir mencapai Rp 1.500 per kg, sedangkan sebelumnya hanya mencapai Rp 1000-1100 per kg.

Harga jual sawit bisa saja berbeda-beda menurut wilayahnya, sebab hal itu tergantung dari faktor kualitas serta biaya operasional.

"Kalau kita ambil di kebun, Rp 1.300 per kilo, kalau di antar ke sini, 1.350 per kilo. Namun, kalau di pabrik sudah mencapai Rp 1.500 lebih per kilo," terang Yusran.

• Distanbun Aceh Apresiasi Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kota Subulussalam, Ini Alasannya

• Subulussalam Usul 1.600 Hektare Lahan untuk Peremajaan Sawit, Distanbun Aceh Sebut Melebihi Target

• Harga TBS Sawit di Aceh Selatan Rp 1.300 Hingga Rp 1.360 per Kilogram

Ditambahkan, naiknya harga komoditas sawit di Abdya tentunya membuat petani merasa lebih lega.

Sebab, selama setahun terakhir harga sawit di Abdya sempat anjlok. Bahkan sebagian petani ada yang menebang dan menjual sawit mereka lantaran tidak mampu untuk menyiapkan biaya perawatan.

"Petani semakin bergairah dengan kondisi harga saat ini. Kebun sawit terus dirawat dengan baik guna mendapatkan hasil yang melimpah,” paparnya.