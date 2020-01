Wali Kota Banda Aceh Buka Perlombaan Kompetisi Siswa Tingkat Nasional

SERAMBINEWS.COM/ASNAWI LUWI

Wali Kota Banda Aceh, H Aminullah Usman SE AK MM, disambut Kepsek MAN Model Banda Aceh, Nursiah SAg MPd (kanan) saat membuka acara science and art contest for lighting art education to be an unbreakkable memory of MAN Model Banda Aceh (SALEUM) ke- 6 atau perlombaan kompetisi siswa tingkat nasional di MAN Model Banda Aceh, Sabtu (11/1/2020).