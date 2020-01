Serambi FM dan Teknos Genius Aceh Adakan Simulasi Try Out CPNS

Peserta mengikuti simulasi Try Out CPNS yang diadakan Serambi FM bekerjasama dengan Teknos Genius Aceh di Banda Aceh, Minggu (12/1/2020)

Laporan Akhyar | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dalam rangka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan berlangsung pada Januari hingga Februari 2020, Radio Serambi FM Banda Aceh bekerjasama dengan Teknos Genius Aceh mengadakan Simulasi Try Out CPNS di Banda Aceh, Minggu (12/1/2020).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta CPNS untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dirinya, dan sekaligus untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tes CPNS yang sudah di depan mata.

Try out CPNS ini diikuti oleh 37 peserta yang terdiri dari 2 paket, yaitu paket try out dan paket try out plus kelas pembahasan dengan ketentuan berbayar.

Selain itu, pada kesempatan ini Teknos Genius Aceh juga mengadakan try out secara gratis yang diikuti oleh 200 peserta yang terdiri dari siswa siswi SMA yang mengikuti try out Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), kedinasan, dan TNI/Polri.

Pelaksanaan try out CPNS ini berlangsung selama 90 menit dengan jumlah 100 soal.

Terdiri dari 35 soal TWK (Test Wawancara Kebangsaan), 30 soal TIU (Test Intelegensi Umum) dan 35 soal TKP (Test Karakteristik Pribadi) .

Adapun untuk kelas pembahasan berlangsung selama 270 menit.

Sebelum mengikuti try out CPNS ini para peserta juga diberikan arahan oleh panitia terkait tata cara try out.

Para peserta harus terlebih dahulu melakukan verifikasi di link yang disediakan panitia.

Teknos Genius Aceh merupakan bimbingan belajar yang sudah berdiri sejak 2016 di Aceh dan 1982 di Indonesia.

Bimbingan belajar di Teknos meliputi dari tingkat SD sampai dengan Umum.

Program Unggulan di Teknos adalah CPNS, Sekolah ikatan Dinas lainnya.

Setiap tahunnya Teknos berhasil meluluskan puluhan siswa CPNS, IPDN, dan ikatan dinas lainnya.

Bahkan setiap tahun diklaim lebih dari 70 persen calon Akpol yang berhasil ke pusat adalah merupakan siswa-siswa binaan teknos.(*)

