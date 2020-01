Harga Gula Pasir di Pasar Abdya Melonjak, Masyarakat, Pedagang Eceran dan Warung Kopi Kewalahan

Laporan Zainun Yusuf | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM,BLANGPIDIE - Harga gula pasir putih di tingkat pedagang eceran di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mengalami kenaikan secara perlahan-lahan sejak akhir Desember lalu hingga pertengahan Januari 2020.

Pantauan Serambinews.com, hingga Rabu (15/1/2020), harga gulang pasir pada kios di kampung-kampung sudah menembus Rp 15.000 per kilogram (kg), atau meningkat Rp 2.000 per kg dibandingkan harga Dersember 2019 lalu Rp 13.000 per kg.

Kenaikan harga gula disebabkan terjadi kenaikan harga di tingkat pedagang grosir, terutama di Pasar Blangpidie.

Pasokan stok dari Pasar Medan, Sumatera Utara juga dilaporkan terbatas.

“Desember lalu, harga 1 sak gula isi 50 kg di tingkat pedagang grosir Rp 580.000, kemudian naik secara perlahan-lahan hingga sekarang ini mencapai Rp 690.000 per sak,” kata Hamdi, salah seorang pemilik kios di Blangpidie.

Pedagang tersebut menjelaskan, 1 kg gula pasir bulan lalu bisa dijual antara Rp 12.000 atau Rp 13.000 per kg. Setelah mengalami kenaikan dijual eceran Rp 15.000 per kg.

Soalnya, menurut pedagang tersebut dengan tingkat harga di pedagang grosir hampir menyentuh Rp 700.000 per sak, sehingga modal 1 kg gula Rp 14.000, termasuk ongkos becak dan plastik kemasan.

Gula pasir putih yang dipasarkan pedagang grosir di Pasar Blangpidie dipasok dari Medan, Sumatera Utara, juga mengalami kenaikan harga.

Pedagang di Blangpidie mengaku tidak tahu penyebab kenaikan harga gula pasir di Pasar Medan.