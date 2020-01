Harga Gula Pasir di Abdya Masih Tinggi, di Pasar Grosir Medan Dilaporkan Mulai Turun

Laporan Zainun Yusuf| Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM,BLANGPIDIE - Harga gula pasir putih yang dijual eceran di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) hingga Jumat (17/1/2020), masih tinggi.

Gula pasir di kios atau toko di kampung-kampung setempat dijual berkisar antara Rp 14.000 sampai Rp 15.000 per kilogram.

Sedangkan harga di toko grosir di Kota Blangpidie harga gula pasir juga mulai turun berkisar antara Rp 665.000 sampai Rp 670.000 per sak isi 50 kg.

Atang, pedagang grosir di Jalan At-Taqwa Blangpidie dihubungi Serambinews.com menjelaskan, harga jual gula yang dijual di toko miliknya sejak Kamis (16/1/2020) turun menjadi Rp 665.000 per sak isi 50 kg dari harga sebelumnya Rp 670.000 per sak.

Bahkan menurut Atang, harga gula pasir di tingkat pedagang di Medan, Sumatera Utara sudah turun lagi pada hari Kamis.

“Hari Kamis (16/1/2020) harga gula pasir di Medan Rp 627.500 per sak (Rp 12.550 per kg) ditambah ongkos angkut Rp 15.000 per kg sehingga modal sampai Blangpidie, Abdya dalam satu sak Rp 642.500 per sak,” kata Atang.

Dengan tingkat harga tersebut, menurut Atang pada hari Jumat (17/1/2020), gula pasir di toko grosir di Blangpidie bisa dijual Rp 650.000 per sak isi 50 kg.

Pedagang tersebut menjelaskan harga gula pasir mengalami kenaikan pada akhir Desember lalu menjelang natal dan tahun baru 2020.

Kenaikan seperti itu dikatakan sering terjadi akibat menjelang natal dan tahun baru toko-toko di Medan tutup dan angkutan dari Pulau Jawa-Medan tidak beroperasi.