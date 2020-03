Menata Even Wisata Aceh    

RAHMADHANI, M.BUS

Kabid Pemasaran dan Promosi Dinas Parawisata dan Kebudayaan Aceh

Ekspresi "Aceh has a lot to offer to tourists" bukan lagi menjadi rahasia umum bagi masyarakat di luar Aceh, baik potensi wisata alam, budaya, sejarah, kuliner, gaya hidup Islami, agro, dan adventur. Hal ini menjadi penyemangat bagi masyarakat Aceh khususnya milenial Aceh untuk mempersiapkan diri dan berperan sebagai pelaku industri pariwisata melalui jiwa entrepreneurship dan semangat 4.0.

Calendar of Event (COE) Aceh 2020 yang berisikan ragam atraksi wisata berbasis budaya dan alam sepanjang tahun 2020 sudah diluncurkan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Peluncuran itu sebagai pertanda Aceh siap dikunjungi oleh setiap wisatawan untuk mengeksplorasi, tidak hanya pesona alam dan budaya Aceh, tetapi juga pesona atraksi wisata sesuai COE Aceh 2020.

Bertema "Aceh Hebat melalui Ragam Pesona Wisata 2020", COE Aceh 2020 menjadi salah satu komponen penting lainnya untuk terus memantapkan positioning Aceh sebagai "World's Best Halal Cultural Destination" dan sebagai Destinasi Wisata Halal Unggulan (Standar Indonesia Muslim Travel Index-IMTI) 2019 melalui pelibatan seluruh stakeholder, khususnya Pemerintah kabupaten/kota, pelaku industri, pariwisata dan milenial Aceh melalui semangat "Aceh Incorporated" dan Era Digital 4.0.

COE Aceh 2020 yang berhasil dirangkum berasal dari beberapa sumber, seperti Disbudpar Aceh, SKPA, Pemerintah kabupaten/kota dan komunitas yang memiliki kepedulian dalam mempromosikan pesona wisata daerah, yang terbagi dalam dua segmen, yaitu Top 10 Event Aceh 2020 dan 100 Event Unggulan Aceh 2020.

Khusus Top 10 Event Aceh, seperti Aceh Culinary Festival, Aceh Diving Festival, Festival Saman, Festival Ramadhan, Banda Aceh Coffee Festival, Aceh Sumatera Expo, Islamic Fashion Festival, Leuser Int'l Rafting Championship, Pacuan Kuda Tradisional dan Festival Pulau Banyak. Tiga di antaranya masuk dalam 100 Calendar of Wonderful Indonesia 2020 (Kemenparekraf RI), yaitu Aceh Culinary Festival (Banda Aceh, 7-10 Agustus), Aceh Diving Festival (Sabang, 10-11 Oktober) dan Festival Saman Gayo Lues (Gayo Lues, 8-9 November).

Peluncuran COE Aceh 2020 bertujuan untuk memantapkan branding "The Light of Aceh" atau "Cahaya Aceh" kepada wisatawan, meningkatkan awareness tentang Aceh kepada wisatawan sebagai destinasi wisata yang layak dikunjungi, mempromosikan Aceh sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman, memperkenalkan ragam atraksi wisata yang akan digelar sepanjang tahun 2020.

Juga mendukung pelaku industri pariwisata dalam menyusun paket wisata tematis 2020, membangun komitmen Pemerintah kabupaten/kota sebagai Chief Executive Officer (CEO) dalam memperkenalkan daerah mereka masing-masing sebagai destinasi wisata yang ramah wisatawan, dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Aceh (number of tourist, length of stay, spending).

Semangat 6C