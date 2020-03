Dampak Covid-19 UDD PMI Kota Langsa Kirisis Darah

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Dampak wabah coronavirus (covid-19) yang kini tengah diperangi di Indonesia termasuk Aceh dan Kota Langsa khususnya, UDD PMI Kota Langsi kini mengalami krisis atau kekosongan stok darah.

Siaran pers langsung yang dibagikan Humas UDD PMI Kota Langsa, Hengki, Sabtu (28/03/2020) ke group-group WhatshaApp, Facebook, medsos lainnya disebutkan bahwa stok darah di PMI seyempat sekarang mengalami krisis.

Berikut kutipan siarang pers kabgsung PMI Kota Langsa ini, ditengah kekhawatiran masyarakat akan Covid-19, ini cukup berdampak kepada kesedian darah di Unit Pelayanan Darah PMI di seluruh Indonesia.

Termasuk UDD PMI Kota Langsa, yang saat ini stok darah di PMI Kota Langsa tersebut sedang mengalami masa sulit (krisis) bahkan boleh dibilang kosong.

"Dari tulisan ini kami mengajak masyarakat, komunitas, instansi, TNI dan Polri, mari bantu kami. Kami tidak bisa sendiri," tukis Hengki.

Hal ini, tambah Henki, berdampak bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan darah di Rumah Sakit seperti pasien dengan Thalasemia, kanker, kecelakaan, dan Ibu hamil yang beresiko tinggi bagi mereka kebutuhan darah tidak dapat ditunda.

Ini EMERGENCY!!

Maka disini kami mengajak siapapun untuk dapat ke unit -unit donor darah yang berada di tempat anda, karena setetes darah anda akan membantu mereka.

"Bisa jadi ini amalan yang akan melindungi kita akan wabah covid-19 yang sedang pandemi saat ini," ujar Humas PMII Kota Langsa itu.

Kami juga ingin menyampaikan jika darahnya ingin diambil di tempat bapak, ibu dan teman-teman berada, pihak PMI Kota Langsa siap menjemput bola ke tempat anda, namun syarat dan ketentuan berlaku.

"Teman-teman dapat menghubungi tim pelestarian donor kami di nomor 085206096787 (UDD) 085296129601 (dr Dahniar) 085261788617 (Hengki).

#Let's share your blood to save their live," demikian tutup postingan hengki.(*)

• Empat Mobil Hangus, Saat Bengkel di Peukan Baro Pidie Diamuk Si Jago Merah

• Setelah Sempat Gunakan Jas Hujan Selama Sepekan, Kini RSU Cut Meutia Terima 50 APD

• Cegah Covid-19, Siswa Magang SMK PP Bireuen Buat Hand Sanitizer