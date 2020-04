Harga Gula Pasir di Abdya Capai Rp 25.000 Per Kilogram, Pospera Saran Impor Melalui Pelabuhan Sabang

Harga ini jauh di atas harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp 12.000 kg atau sudah naik lebih 100 persen.

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Harga gula pasir putih yang dijual eceran di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) hingga Rabu (1/4/2020) terus merangkak naik.

Beberapa waktu lalu, harga gula pasir di sejumlah toko dan swalayan di kawasan Blangpidie masih Rp 18.000 hingga Rp 20.000 kg.

Saat ini, harga gula pasir dijual di sejumlah swalayan dan kios di kawasan Blangpidie dan Susoh berkisar Rp 20.000 per kg, Rp 22.000 per kg, bahkan ada yang menjual Rp 25.000 per kg.

Kondisi ini sangat memberatkan masyarakat Aceh, khususnya Abdya.

Apalagi saat ini di tengah kondisi ruang gerak masyarakat terbatas untuk bekerja karena sedang antisipasi dari virus Corona.

Harga gula pasir ini, diprediksikan terus merangkak naik, terlebih menjelang Bulan Ramadhan.

Menanggapi hal itu, Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Abdya, Harmansyah meminta Plt Gubernur Aceh segera mengimpor gula melalui Pelabuhan Bebas Sabang.