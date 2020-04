Antibodi Kebal Corona?

Satu kelompok yang dinamakan 'Malaikat Pelindung' yang bertugas mencegah kejahatan berpose di area Chinatown, New York, AS, Rabu (22/4/2020).

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK – Antibodi ternyata mampu mencegah terpapar virus Corona, di New York, AS, seusai dilakukan tes di laboratorium.

Antibodi dapat ditemukan pada darah atau kelenjar tubuh vertebrata lainnya, dan digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasikan dan menetralisasikan benda asing seperti bakteri dan virus.

Sebuah survei terhadap sekitar 3.000 orang menemukan dan hanya 14% memiliki antibodi, menunjukkan terpapar virus,kata Gubernur New York, Andrew Cuomo pada briefing hariannya.

Di New York City, pusat pandemi di AS, 21% dari orang yang diuji memiliki antibodi.

Cuomo mengingatkan data itu masih pendahuluan dan jumlah yang diuji masih sedikit, seperti dilansir AP, Jumat (24/4/2020).

Ditambahkan, peserta ujicoba direkrut dengan tergesa-gesa di pusat-pusat perbelanjaan dan toko kelontong, yang berarti mereka cukup sehat untuk keluar di depan umum.

Namun gubernur mengatakan berapa banyak orang yang memiliki antibodi, dan siapa yang mungkin kebal terhadap virus, berpotensi dapat membantu menetapkan kebijakan kapan membuka kembali negara bagian.

“Kami akan memiliki sampel yang lebih besar dan lebih besar. Tapi saya ingin melihat snapshot dari apa yang terjadi dengan itu. Apakah naik, datar atau turun? Dan itu benar-benar dapat memberi kami data untuk mengambil keputusan, "kata Cuomo.

Sebelumnya Kamis, komisaris kesehatan Kota New York mengatakan sebanyak 1 juta orang di Kota New York mungkin terpapar virus Corona.

Setidaknya 263.000 orang di seluruh negara bagian, termasuk sekitar 142.000 orang di New York City, telah dites positif untuk virus Corona.