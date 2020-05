Tim Medis Tetap Pantau Pasien Sembuh dari Covid  

FOR SERAMBINEWS.COM

BLANGPIDIE - Perempuan paruh baya berinisial As (46), pasien positif corona asal Aceh Barat Daya (Abdya) yang dinyatakan sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sudah tiba di kediaman orangtuanya di salah satu gampong, Kecamatan Manggeng, Sabtu (2/5/2020) pagi. Meski sudah sembuh, namun tim medis tetap akan melakukan pemantauan kesehatan As selama 14 hari ke depan.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Abdya, Safliati SST MKes yang dihubungi Serambi, Sabtu (2/5/2020), membenarkan kalau As (46) sudah tiba kembali di rumah orangtuanya pada Sabtu pagi. Safliati mengakui, sebelumnya ia mendapat informasi kalau As perlu bertahan beberapa hari di RSUZA Banda Aceh. “Namun, sekira pukul 16.00 WIB kemarin (Jumat sore-red), saya menerima telepon dari pihak RSUZA yang mengabarkan As sudah bisa dijemput,” bebernya.

Setelah berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan (RSUDTP) Abdya, ujar Safliati, maka diputuskan segera menjemput As dengan ambulans rumah sakit tersebut ke Banda Aceh. “Mobil ambulans RSUDTP bertolak sekitar pukul 17.00 WIB (Jumat sore-red). Begitu tiba di RSUZA Banda Aceh, segera membawa pulang As, kemudian tiba Manggeng pada Sabtu pagi,” urai dia.

Lebih lanjut, tegas Safliati yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Abdya, bahwa As yang sudah dinyatakan sembuh dari Covid-19 itu tetap dilakukan pemantauan kesehatan selama 14 hari ke depan. Pemantauan kesehatan terhadap yang bersangkutan akan dilakukan oleh petugas Puskesmas Rawat Inap Manggeng. “Saya sudah hubungi kepala puskesmas agar dilakukan pemantauan kesehatan,” tandasnya.

Kepala Puskesmas Rawat Inap Manggeng, Eddy Fitri yang dihubungi Serambi, kemarin, juga membenarkan kalau As sudah tiba di rumah orangtuanya di Kecamatan Manggeng, Sabtu pagi. “Selama sakit, Beliau memang menetap di rumah orangtuanya,” papar Eddy. Ia mengungkapkan, pihaknya sudah datang menjenguk untuk melihat kondisi As pada Sabtu pagi. “Namun, tidak ketemu karena yang bersangkutan masih tidur,” tukasnya.(nun)