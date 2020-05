Gara-gara Cina Dukung WHO, AS Tolak Resolusi Gencatan Senjata di Negara Berkonflik

Dewan Keamanan (DK) PBB menggelar sidang di markas besar PBB, New York, AS pada Januari 2020.

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Pemerintah Cina yang mendukung kuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) te;ah mengubah sikap AS dalam pemungutan suara Dewan Keamanan (DK) PBB.

Pemerintah Amerika Serikat (AS), Jumat (8/5) atau Sabtu (9/5) WIB dinihari menolak dengan tegas pemungutan suara untuk resolusi gencata senjata di negara berkonflik di seluruh dunia.

Anggota Dewan Keamanan (DK) PBB langsung terkejut dengan keputusan AS, padahal resolusi itu untuk mencegah penyebaran virus Corona di negara-negara yang sedang dilanda konflik.

Sikap berlawanan Washington terjadi sehari setelah menyetujui teks tersebut, kata para perunding yang tidak bersedia disebutkan namanya.

"Amerika Serikat tidak dapat mendukung rancangan resolusi DK PBB saat ini," ujar delegasi AS, tanpa memberi rincian kepada 14 anggota Dewan Keamanan lainnya, setelah hampir dua bulan negosiasi yang sulit atas teks tersebut.

Kebuntuan terbaru akan mengancam kedamaian global dan DK PBB masih bisu dalam menghadapi pandemi yang telah menewaskan lebih dari 270.000 orang dan kekhawatiran lebih lanjut di sejumlah negara di dunia.

Ketika dimintai penjelasan tentang langkah AS itu, seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan:

“Cina telah berulang kali memblokir kompromi yang akan memungkinkan Dewan Keamanan untuk bergerak maju.”

Para diplomat mengatakan bahasa yang digunakan dalam rancangan untuk menggambarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah membuat AS mencegah pemungutan suara DK PBB.



Tetapi sumber lain mengatakan Washington ingin Dewan untuk kembali ke rancangan resolusi awal yang menyoroti perlunya transparansi dalam kerja sama global mengatasi pandemi.

"Dalam pandangan kami, Dewan Keamanan harus melanjutkan resolusi yang terbatas pada dukungan gencatan senjata.”

“Atau resolusi yang diperluas untuk komitmen negara anggota atas transparansi dan akuntabilitas dalam konteks COVID-19," kata pejabat Departemen Luar Negeri AS.