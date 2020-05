Pemkab Abdya Gelar Pasar Murah, Ini Jadwal, Lokasi Serta Barang yang Dijual

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) akan menggelar pasar murah selama empat hari mendatang.

Pasar murah yang digelar dalam rangka menjaga kestabilan harga menyambut Idul Fitri itu, merupakan kerja sama Pemkab Abdya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh dan Bulog.

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Abdya Azhar Anis ST mengatakan pasar murah itu dimulai Rabu (13/5/2020) hingga 16 Mei 2020 di empat lokasi berbeda.

"Pasar murah hari ini, kita laksanakan di Kecamatan Lembah Sabil," ujar Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Abdya, Azhar Anis ST kepada Serambinews.com, Rabu (13/5/2020) .

Untuk hari kedua atau tanggal 14 Mei, katanya, pasar murah dilaksanakan di Kecamatan Manggeng, tanggal 15 Mei dilaksanakan di Kecamatan Setia, dan hari terakhir atau 16 Mei dilaksanakan di Kecamatan Kuala Batee.

"Iya, pelaksanaan ini dilaksanakan secara bergiliran. Dulu kan, pasar murah dilaksanakan di Kecamatan Susoh, Blangpidie, Tangan-Tangan, Babahrot dan Jeumpa, kali ini digilir di kecamatan yang belum. Begitu juga kegiatan pasar murah kedepan, kembali lagi ke tempat yang belum dilaksanakan sebelumnya," terangnya.

• Ajakan Tetap di Rumah Ciptakan Ibu Hamil di Pidie Meningkat Drastis Hingga 2.245 Orang

• VIDEO - Bukannya Melerai, Seorang Ayah Diduga Sengaja Merekam Aksi Perkelahian Anaknya

• Lemang dan Air Tebu, Menu Favorit Pemain Bhayangkara FC Asal Bireuen TM Ichsan Saat Berbuka Puasa

Azhar menyebutkan, dalam pasar murah itu ada beberapa makanan pokok yang dijual dengan harga sudah disubsidi oleh pemerintah Aceh.

"Untuk beras 5 kilogram setelah disubsidi dijual dalam pasar murah itu, Rp 45.000 isi 5 kilo, minyak goreng 2 liter Rp 24.000, yang 1 liter Rp 13.000, telur Rp 30.000 per papan, dan tepung terigu Rp 6.000 per kilo," terangnya.

Harga itu, tambahnya, setelah disubsidi oleh pemerintah. Untuk beras pemerintah mensubsidi Rp 3000 per kilo, minyak goreng disubsidi Rp 3000 per liter, tepung terigu Rp 3000 per kilo, dan telur ayam 250 per butir.

"Jadi, setiap kupon hanya diboleh untuk membeli makdimal 10 kilo beras, 2 papan telur dan 2 liter minyak dan 2 kilo tepung," ungkapnya.

Dalam pasar murah ini, sebutnya, pemerintah menyediakan untuk Abdya sebanyak 12,5 ton beras, 11.000 liter minyak goreng, 1,5 ton tepung dan 48.600 butir telur ayam.

"Semoga dengan adanya operasi pasar ini, bisa membantu masyarakat," pungkasnya. (*)