105 KK Terima BLT Dari Pemerintah Gampong Trieng Meuduro Tunong

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Pemerintah Gampong Trieng Meuduro Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap 1 bulan April 2020 kepada 105 Keluarga Penerima Manfaat.

Penyaluran BLT Dampak COVID-19 itu berlangsung di Kantor Keuchik Trieng Meuduro Tunong, Kamis (21/05/2020).

Keuchik Trieng Meuduro Tunong, Irwanda, S.Pd menyampaikan bahwa Penetapan daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa dan Surat Edaran Bupati Aceh Selatan dengan tahapan yang dilakukan adalah dengan cara mendata dan melakanakan Musyawarah Khusus Gampong (MUSGAMSUS).

Untuk validasi dan verifikasi secara bersama calon penerima BLT Dana Desa dengan melibatkan Seluruh Perangkat Gampong, Tuha Peut, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Babinsa, Bhabinkantibmas, Tokoh Masyarakat dan Relawan Covid-19 Gampong Trieng Meuduro Tunong.

"Secara musyawarah dan terbuka kita membahas By Name By Andres calon penerima BLT dalam Muswarah Gampong Khusus (MUSGAMSUS), dengan memisahkan KPM PKH, BPNT, Penerima BST Kemensos supaya tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan, Perangkat Gampong, Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan sebagaimana edaran yang disampaikan oleh Menteri Desa dan PLT Bupati Aceh Selatan," ungkapnya.

Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi calon penerima BLT Gampong, forum MUSGAMSUS menyepakati secara bersama 105 Keluarga sebagi Penerima BLT Gampong Trieng Meuduro Tunong.

Setelah pelaksanaan MUSGAMSUS selanjutnya Pemerintah Gampong Trieng Meuduro Tunong meneruskan berita acara MUSGAMSUS Daftar Penerima BLT kepada Bupati Aceh Selatan melalui Camat Sawang untuk mendapatkan pengesahan.

Keuchik Trieng Meuduro Tunong berharap bantuan yang telah diberikan tersebut dapat meringankan beban ekonomi warganya dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini sedang melanda seluruh Dunia.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Desa dan PLT Bupati Aceh Selatan besaran BLT yang diberikan masing-masing mendapatkan Rp 600.000 perbulan selama tiga bulan dari Bulan April sampai Juni.

Untuk pembayaran BLT bulan April dibayarkan pada Bulan Mei, Bulan Mei dibayarkan pada Bulan Juni, Bulan Juni dibayarkan pada Bulan Juli.

Irwanda menjelaskan bahwa Total anggaran BLT yang bersumber dari Dana Desa untuk 105 KK penerima selama tiga bulan berjumlah Rp 189.000.000.(*)

