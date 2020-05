Mall Ini Sediakan Manekin di Tempat Duduk agar Pengunjung Bisa Jaga Jarak dan tak Merasa Kesepian

SERAMBINEWS.COM – Beberapa negara telah menerapkan istilah The New Normal saat menjalankan aktivitasnya, salah satunya pemberlakuan The New Normal di negeri Jiran, Malaysia.

Istilah The New Normal dikaitkan sebagai cara hidup baru setelah virus corona "hadir" di bumi dan hingga kini belum ditemukan vaksin sebagai antivirus.

New Normal seperti juga ajakan untuk kembali produktif dengan melakukan berbagai aktivitas tapi dengan menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19, salah satunya ialah dengan menjaga jarak atau physycal distancing.

The New Normal ini sangat menekankan dalam hal menjaga jarak sosial, tak ayal, jarak sosial kadang-kadang membuat seseorang cenderung merasa kesepian.

Sunway Pyramid, sebuah pusat perbelanjaan di Malaysia memberikan solusi yang agak kreatif dalam hal menjaga jarak.

• Gelombang Laut Masih 6 Meter di Perairan Barat Selatan Aceh, Nelayan Diminta Hati-hati

Dalam sebuah postingan Facebook baru-baru ini, Sunway Pyramid membagikan postingan jika pusat perbelanjaan itu telah menggunakan boneka manekin disetiap tempat duduk.

Penggunaaan boneka manekin untuk menciptakan jarak sosial dan untuk menyembuhkan rasa kesepian yang mungkin dirasakan sebagian orang pada saat berbelanja. (Facebook Sunway Pyramid)

Alasan penggunaaan boneka manekin adalah untuk menciptakan jarak sosial dan untuk menyembuhkan rasa kesepian yang mungkin dirasakan sebagian orang pada saat berbelanja.

Boneka Manekin ditempatkan disetiap bangku-bangku yang ditemukan di sekitar mal untuk memastikan bahwa hanya satu orang yang diperbolehkan duduk.

Penggunaaan boneka manekin untuk menciptakan jarak sosial dan untuk menyembuhkan rasa kesepian yang mungkin dirasakan sebagian orang pada saat berbelanja. (Facebook Sunway Pyramid)

Tampak semua boneka Manekin berpakaian bagus dan diposisikan berbeda di setiap bangku untuk beberapa variasi yang berbeda.

Pembeli juga dapat membeli pakaian yang dikenakan di boneka karena semuanya dari pengecer di dalam mal.