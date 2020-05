Jaga Ketahanan Pangan Saat Pandemi Covid-19 di Nagan Raya, Dandim dan Kapolres Panen Ubi Kayu

Dandim Guruh Tjahyono mengatakan, penyiapan lahan ubi kayu ini sebagai alternatif bahan pangan kaitannya dengan pandemi Covid-19 di Nagan Raya.

Laporan Rizwan | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Dandim 0116/Nagan Raya, Letkol Inf Guruh Tjahyono dan Kapolres Nagan Raya, AKBP Risno meninjau lahan ketahanan pangan antisipasi Covid-19 di Desa Kuala Trang, Kecamatan Kuala Pesisir, Jumat (29/5/2020).

Selain meninjau, juga memanen ubi kayu di lahan seluas 2 hektare milik Danposramil Suka Makmue, Serma Sutrisno.

Dandim Guruh Tjahyono mengatakan, penyiapan lahan ubi kayu ini sebagai alternatif bahan pangan kaitannya dengan pandemi Covid-19 di Nagan Raya.

Dikatakannya, saat ini diberlakukan kebijakan pemerintah tentang 'new normal' yakni kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan.

"New normal adalah tahapan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home atau pembatasan sosial diberlakukan untuk mencegah penyebaran massif wabah virus corona. New Normal utamanya agar warga yang memerlukan aktivitas luar rumah, dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yang ditetapkan," ujar Dandim dalam pers rilis diterima Serambinews.com. (*)

• Unsyiah Gratiskan Pemeriksaan Swab PCR untuk 200 Orang yang Ditunjuk Atasannya