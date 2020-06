Peringati Hari Lahir Pancasila, Kompi 1 Batalyon C Pelopor Brimob Polda Aceh Bersihkan Masjid

Kegiatan yang mereka lakukan pada Senin (1/6/2020) dalam rangka memperingati Hari Lahir ke-75 Pancasila dan sebagai bagian Bhakti Brimob untuk masyarakat.

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Personil Kompi 1 Batalyon C Pelopor Brimob Polda Aceh bergotong royong membersihkan masjid di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan.

Kegiatan yang mereka lakukan pada Senin (1/6/2020) dalam rangka memperingati Hari Lahir ke-75 Pancasila dan sebagai bagian Bhakti Brimob kepada masyarakat.

Kegiatan ini dipimpin Danyon Batalyon C Pelopor, Kompol Hari Purnomo SH MH, melibatkan Wadanyon C Pelopor, Pasi Ops Yon C Pelopor, Danki 1 C Pelopor.

Kemudian pihak Koramil Trumon Tengah, Polsek Trumon Tengah, Camat Trumon Tengah dan warga Gampong Ladang Rimba.

Dalam Kegiatan Bhakti Brimob untuk masyarakat ini, Danyon C Pelopor Kompol Hari Purnomo SH MH mengatakan, Pancasila adalah salah satu ideologi Negara Indonesia dan harus dijaga bersama-sama.

"Pada hari ini Tanggal 1 Juni adalah hari lahir Pancasila hendaknya ini adalah momen betapa pentingnya semangat kebersamaan dan gotong royong yang kita laksanakan secara bersama-sama.

Kegiatan gotong royong ini juga dapat memupuk rasa persaudaraan kita dan juga langkah untuk mencegah penyebaran virus covid 19," ujarnya.

Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila ini, Danyon C Pelopor, Kompol Hari Purnomo SH MH juga berpesan agar masyarakat selalu menjaga hubungan baik dengan personil Brimob.

Tentu melalui berbagai kegiatan positif, seperti gotong royong.

Kompol Hari Purnomo juga berpesan kepada masyarakat untuk menjaga stamina melalui olahraga rutin, pola hidup sehat dan mencuci tangan setiap waktu mengingat sedang maraknya virus Covid-19. (*)