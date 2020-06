Ini Panduan Terbaru WHO Cara Mencuci Masker Kain

SERAMBINEWS.COM - World Health Organization (WHO) pada 5 Juni 2020 memperbarui beberapa panduan terkait Covid-19, salah satunya tentang masker non-medis atau biasa disebut masker kain.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam pidatonya menyebutkan bahwa masker kain kini harus terdiri dari tiga lapis.

“Kami juga memperbarui panduan bagaimana cara mencuci dan menyimpan masker kain,” tutur Ghebreyesus seperti dikutip dari situs resmi WHO, Minggu (7/6/2020).

Mengutip panduan terbaru WHO “Advice on the use of masks in the context of COVID-19: Interim guidance” keluaran 5 Juni 2020, satu masker kain hanya boleh digunakan oleh satu orang dan tidak boleh digunakan secara bergantian dengan orang lain.

Masker harus diganti ketika basah atau kotor. Lepas masker dari bagian samping tanpa menyentuh bagian depan masker. Jangan pegang wajah Anda usai melepas masker sebelum mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer.

Cara mencuci masker kain Panduan WHO menyebutkan masker kain harus dicuci secara rutin dan digunakan dengan hati-hati, agar tidak terkontaminasi dari barang-barang lainnya.

Jika ada bagian masker yang rusak atau bolong, lebih baik masker kain tidak digunakan kembali.

Cucilah masker sesuai dengan kemampuan atau toleransi bahan kain tersebut terhadap air panas. Jika memungkinkan, cucilah masker menggunakan air dengan suhu 60 derajat Celcius menggunakan sabun atau deterjen.

Bahan polypropylene memiliki toleransi tinggi terhadap suhu air yang panas, mencapai 125 derajat Celcius.

Cucilah masker tanpa menguceknya terlalu sering. Jika tidak ada air panas, cuci masker menggunakan sabun atau deterjen dengan air suhu ruangan.

Kemudian, dilanjutkan oleh:

1. Merebus masker kain selama 1 menit, atau

2. Menguceknya selama 1 menit dalam larutan klorin 0,1 persen, kemudian bilas kembali dengan air suhu ruang.(*)

