Kisah Haru Saat PKP di Malaysia, Suami Menangis Karena Tak Bisa Dampingi Istrinya Melahirkan

SERAMBINEWS.COM - Sebuah kisah istri melahirkan tanpa didampingi suami menjadi viral di media sosial.

Kisah sedih istri melahirkan tanpa didampingi suami ini terjadi karena adanya Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di Malaysia.

Akibat dari PKP ini seorang istri terpaksa melahirkan tanpa didampingi suami, untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan ketika proses melahirkan.

Postingan video istri melahirkan tanpa didampingi suami ini diunggah oleh akun Twitter @suhaimisatuki, pada hari Senin (8/6/2020).

“Bertahun-tahun tidak menangis, kali ini berlinang air mata melihat istri pergi bersalin seorang diri. Semoga Allah permudahkan urusan kita, jaga diri baik-baik.

Nanti abang datang jemput kamu berdua, love you mummy and baby, take care,” tulis @suhaimisatuki.

Ia mengaku menangis karena tidak bisa mendampingi istrinya melahirkan anak mereka.

Sampai hari ini, Rabu (10/6/2020), postingan ini sudah ditonton sebanyak 23,4 ribu tayangan, serta sudah diretweet 661 kali oleh pengguna Twitter.

Melahirkan tanpa didampingi suami, kemungkinan memberikan pengalaman berbeda pada pasangan suami istri, apalagi kelahiran anak pada masa pandemi.

Istri dari @suhaimisatuki harus melahirkan tanpa didampinginya, karena ada aturan tidak diizinkan untuk menemani proses persalinan supaya terhindar dari Covid-19.