Harga Telur Tembus Rp 40 Ribu Per Papan di Aceh Singkil

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Harga telur di Kabupaten Aceh Singkil, tembus Rp 40 ribu per papan.

Naik Rp 2.000 per papan dari sebelumnya berada pada kisaran Rp 38 ribu per papan.

Menurut pedagang naiknya harga telur sekitar sepakan terkahir. "Telur sedang mahal Rp 40 ribu sampai Rp 42 ribu per papan," kata Azmi pembudidaya ayam petelur, Sabtu (27/6/2020).

Telur per papan isi 30 butir. Jika harganya Rp 40 ribu per papan, maka per butir kira-kira Rp 1.333.

Sementara itu di pedagang eceran harga telur dijual Rp 10 ribu per enam butir. Namun ada juga pedagang yang menjual tujuh butir Rp 10 ribu.

Sejauh ini pedagang belum mengetahui alasan harga telur naik. Diperkirakan akibat berkurangnya pasokan dari luar Aceh Singkil.

Mengingat produksi telur dari pembudidaya di Kabupaten itu, belum sebanding dengan kebutuhan.(*)