Lagu ‘How You Like That’, BLACKPINK Pecahkan 5 Rekor Dunia, YouTube dan Spotify

Lagu ‘How You Like That’, BLACKPINK Pecahkan 5 Rekor Dunia Guiness, YouTube dan Spotify

Atas pencapaian tersebut, BLACKPINK pun meraih lima penghargaan sekaligus dari Guiness World Records.

SERAMBINEWS.COM - Girl band ternama BLACKPINK telah menetapkan beberapa Rekor dunia “Guinness World Records”.

Grup asal Korea Selatan itu kini mencatat sejarah baru dengan rilis video untuk single terbaru mereka yang berjudul "How You Like That."

Dilansir dari AllKpop, single berjudul ‘How You Like That’ paling banyak dilihat di Youtube dalam 24 jam pertama.

Dikonfirmasi jumlah tayangan sebesar 86,3 juta sejak hari pertama dirilis.

Angka tersebut mengalahkan kolaborasi single BTS dengan penyanyi AS Halsey yang merupakan pemegang rekor sebelumnya.

Single yang bertajuk with luv yang ditonton sebanyak 74,6 juta kali tayangan dalam 24 jam pertama sejak diluncurkan.

Kelima penghargaan itu, yakni kategori video YouTube yang paling banyak dilihat dalam 24 jam pertama.

Kemudian kategori video Musik Paling Banyak Dilihat di YouTube dalam 24 jam pertama.

Selanjutnya kategori video Musik YouTube yang paling banyak dilihat dalam 24 jam pertama oleh grup K-pop.

BLACKPINK juga merupakan grup wanita yang paling banyak diikuti di Spotify dan juga grup musik dengan pelanggan terbanyak di YouTube.

Angka itu melampaui grup vokal Inggris-Irlandia berbasis di London, One Direction.

