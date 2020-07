Taliban Dibiayai Rusia, Bunuh Tentara AS dan NATO, Perdamaian Afghanistan di Ujung Tanduk

Jubir Gedung Putih, Kayleigh McEnany menggelar konferensi pers tentang laporan Rusia membiayai Taliban untuk membunuh tentara AS di Afghanistan pada 1 Juli 2020.

SERAMBINEWS.COM, ISLAMABAD - Kelompok Taliban di Afghanistan dituduh menerima dana dari Rusia untuk membunuh tentara AS dan NATO.

Kasus itu menjadi kontroversi besar antara Pemerintah AS dengan laporan intelijen bahwa Rusia membiayai pemberontak yang terkait Taliban.

Identitas para pemberontak yang mengambil uang masih samar-samar.

Tetapi pembayarannya telah dilacak kepada seorang penguasa narkoba Afghanistan, Rahmatullah Azizi, yang tinggal di Moskow.

Hal itu diungkapkan oleh pejabat Afghanistan kepada wartawan The Associated Press (AP), Sabtu (4/7/2020).

Para pejabat mengatakan uang itu dikirim melalui saudara Azizi, Wahidullah, yang menjadi perantara bagi mereka yang memfasilitasi serangan terhadap pasukan AS.

The New York Times pertama melaporkan intelijen AS mengklaim ada hadiah serta keterlibatan Azizi.

Ditambah dengan ketidakpastian dan penundaan yang berputar-putar di sekitar perjanjian perdamaian AS-Taliban,

Pentagon merilis laporan pada Rabu (1/7/2020) yang mempertanyakan komitmen Taliban untuk mengakhiri hubungannya dengan Al-Qaeda.

Kesepakatan damai itu menyerukan Taliban untuk berperang melawan organisasi teroris.