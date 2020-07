Terinfeksi Covid-19 Tapi tanpa Gejala, Ini Penyebabnya Menurut Ilmuwan Cina

SERAMBINEWS.COM - Ada orang yang harus menderita sakit parah saat terinfeksi virus corona, ada juga yang tidak mengalami gejala apa pun.

Nah, menurut hasil penelitian, ternyata virus corona yang menghasilkan partikel "dummy" yang cacat dapat menyebabkan beberapa orang tanpa gejala (OTG) positif terhadap patogen.

Menurut ilmuwan Cina, seperti dilansir dari South China Morning Post (SCMP), Senin (13/7/2020), sekitar 20 persen dari pasien yang terinfeksi virus corona tidak menunjukkan gejala sakit.

Bahkan, beberapa peneliti khawatir bahwa 'silent spreaders' atau penyebar diam ini dapat menabur benih Covid-19 di seluruh dunia.

Dalam satu kasus, seorang pasien di kota Chongqing, China barat daya, dinyatakan positif selama dirawat di rumah sakit selama 45 hari tanpa ada gejala penyakit ini.

Tidak diketahui mengapa beberapa orang tidak menunjukkan gejala, tetapi penelitian baru menunjukkan kasus-kasus ini tidak perlu menjadi perhatian besar.

Dalam makalah non-peer-review yang diunggah di situs jurnal pracetak bioRxiv.org pada 9 Juli lalu, para peneliti yang dipimpin Profesor Li Lanjuan dari State Key Laboratory for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases di Zhejiang University menemukan sel yang terinfeksi virus melepaskan sejumlah besar partikel yang tidak diketahui.

Partikel-partikel tersebut memiliki gen virus corona baru, SARS-CoV-2, namun tidak lengkap dan tidak terbungkus dalam membran pelindung.

Beberapa di antaranya terlihat lebih kecil dari virus normal dan banyak bentuknya tidak beraturan.

Temuan ini pertama kalinya bagi para ilmuwan, melihat partikel sedemikian dekat dengan sel yang terinfeksi virus corona, dan tidak jelas partikel apa itu. Li menduga partikel tersebut adalah DIP, atau partikel-partikel pengganggu yang rusak.