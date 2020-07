Viral Video Pria Melamar Kekasih Lalu Kotak Cincin Jatuh ke Air Terjun, Begini Reaksi Si Gadis

SERAMBINEWS.COM - Puncak dari hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah pernikahan.

Menghalalkan hubungan dan sah menurut agama maupun negara, memang dambaan setiap pasangan.

Untuk menghargai momen penting ini, sebagian orang bahkan membuat kejutan-kejutan pada pasangannya agar menjadi momen yang sulit untuk dilupakan.

Seperti sebuah video ini, memperlihatkan seorang laki-laki sedang melamar perempuannya di pinggir tebing dengan air yang cukup kuat.

Momen lamaran ini boleh jadi sulit dilupakan oleh pasangan ini, pun menjadi momen mengharukan bagi warganet.

Postingan ini diunggah oleh pengguna Instagram @viralhog, (11/7/2020).

"Ring Box Fumble Is All Part of the Plan

When everyone thinks you mess up, but it was all planned in the end.

(Ring Box Fumble Adalah Semua Bagian dari Rencana

Ketika semua orang berpikir Anda mengacau, tapi semuanya sudah direncanakan pada akhirnya)," tulisnya menyertai video proses lamaran berdurasi 1:31 menit.