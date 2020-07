Michael Jackson Ditampilkan Lagi di Radio Satelit SiriusXM Selama 30 Hari

Michael Jackson saat tampil di acara turun minum Liga Super Bowl di Pasadena, California, AS pada 1 Februari 1993.

SERAMBINEWS.COM, LOS ANGELES - King of Pop, Michael Jackson bergabung lagi dengan The Boss dan Old Blue Eyes radio satelit SiriusXM.

Saluran Michael Jackson yang telah ditunggu-tunggu selama berbulan-bulan diumumkan pada Rabu (15/7/2020) oleh rumah penyanyi itu.

Dilansir AP, Rabu (15/7/2020), saluran ini akan menampilkan musik dari album Jackson dan pertunjukan live.

Termasuk konser 1988 di London's Wembley Stadium dalam Bad Tour-nya.

Michael Jackson bergabung dengan saluran SiriusXM bersama penyanyi Bruce Springsteen, Frank Sinatra dan The Beatles.

Daftar putar yang dibuat oleh penyanyi Akon, saudara laki-laki Jackson.

Mereka sesama anggota Jackson Five Jackie, Marlon dan Tito juga akan ditampilkan.

Juga akan mencakup musik yang mempengaruhi Jackson.

Artis James Brown dan Sly & the Family Stone.

Artis yang ikut gaya Jackson termasuk Beyoncé, Justin Timberlake dan Usher.

