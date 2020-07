Muslim Uighur Kerja Paksa, Produksi APD dan Masker Pesanan Banyak Negara

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Muslim Uighur asal Provinsi Xinjiang China telah dijadikan sebagai pekerja paksa.

China telah mengirim alat pelindung diri (APD) ke AS dan negara-negara lain yang dibuat melalui kerja paksa minoritas Muslim Uighur dengan teraniaya,

Hal itu dilaporkan oleh harian AS, The New York Times pada Selasa (21/7/2020).

Times mengidentifikasi perusahaan-perusahaan di seluruh China yang menggunakan tenaga kerja Uighur untuk membuat APD, kemudian diekspor ke negara lain.

Salah satu contoh yang dikutip oleh The Times adalah pengiriman masker yang dikirim ke perusahaan pemasok medis di negara bagian Georgia.

Masker berasal dari sebuah pabrik China, di mana lebih dari 100 Muslim Uighur dikirim untuk kerja paksa.

Beberapa perusahaan itu menggunakan program tenaga kerja yang didukung pemerintah untuk mengirim orang Uighur bekerja di pabrik mereka.

Menurut para ahli sama dengan kerja paksa.

Amy K Lehr, Direktur HAM di Pusat Kajian Strategis dan Internasional, mengatakan kepada The Times:

"Kaum miskin pedesaan yang dimasukkan ke dalam pekerjaan pabrik tidak bisa memilih."