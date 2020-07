Banyak Cara Tunjukkan Dukungan, Tapi Hyun Bin Justru Kirim Ini untuk Lawan Mainnya Lee Jae Wook

SERAMBINEWS.COM - Aksi saling dukung antar sahabat atau sesama artis menjadi hal yang lumrah di dunia, termasuk di dunia entertaiment.

Makanya, sikap aktor Korea, Hyun Bin menunjukkan dukungannya terhadap bekas lawan main dia di drama Korea Memories of The Alhambra, Lee Jae Wook sebenarnya hal yang biasa saja.

Hanya saja, cara Hyun Bin menunjukkan dukungan untuk lawan mainnya itu yang mungkin cukup nyentrik hingga jadi pembicaraan.

Rupanya, Hyun Bin bukan memberikan kado atau hadiah sebagai bentuk dukungan, melainkan mengirimkan truk kopi untuk Lee Jae Wook yang tengah mengerjakan proyek drama Do Do Sol Sol La La Sol.

Hal itu diketahui dari unggahan foto Lee Jae Wook di Instagram-nya pada 27 Juli 2020. “Terima kasih, senior!” tulis Lee Jae Wook sebagai keterangan fotonya. Dalam foto yang diunggah Lee Jae Woo, terlihat truk kopi yang dikirimkan Hyun Bin.

• Penasihat Keamanan Donald Trump Positif Terinfeksi Covid-19, Dua Pekan Lalu Bersama Presiden

• Pulang ke Jerman, Seorang Mantan Wanita ISIS Ditangkap di Bandara Frankfurt

• Hezbollah dan Militer Israel Terlibat Pertempuran di Perbatasan Lebonan

Selain itu, ada juga baner bertuliskan, “Hyun Bin dan VAST Entertainment mendukung pemain dan kru Do Do Sol Sol La La Sol”.

Diketahui, kedua artis Korea ini yaitu Hyun Bin dan Lee Jae Wook berada di bawah satu manajemen, yakni VAST Entertainment.

Keduanya juga pernah beradu akting di drama Korea Memories of The Alhambra. Dalam drama Korea Do Do Sol Sol La La Sol, Lee Jae Wook berperan sebagai Sun Woo Joon.

Do Do Sol Sol La La Sol adalah drama komedi romantis yang mengisahkan seorang pianis bernama Goo La La (Go Ara) yang berada di titik terendah setelah kebangkrutan keluarganya.

Kemudian, Go La La dan keluarganya pindah ke desa kecil. Di sana, ia melanjutkan pendidikannya di akademi piano bernama La La Land.

• Aduh! Istri Sah dan Selingkuhan Melahirkan di Rumah Sakit yang Sama, Bidan Jadi Saksi Pertengkaran

• Masuk Top 45, Anggota DPRK dan Mahasiswa Apresiasi Pemkab Aceh Jaya

• Persiapan Timnas Indonesia U-19 ke Piala Dunia U-20, Menpora Setujui Dana Rp 50 Miliar untuk PSSI

Tanpa diduga, Go La La bertemu dan jatuh cinta pada seorang pria misterius bernama Sun Woo Joon.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kirim Truk Kopi, Hyun Bin Beri Dukungan untuk Lee Jae Wook"