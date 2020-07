Daftar Kumpulan Ucapan Selamat Idul Adha 1441 H dalam Bahasa Inggris & Artinya, Cocok Dikirim ke WA

SERAMBINEWS.COM - Berikut ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2020/1441 H yang cocok untuk dikirim kepada orang tersayang di media sosial.

Pada tahun ini, Hari Raya Idul Adha jatuh pada Jumat (31/7/2020).

Tradisi yang biasanya dilakukan ketika merayakan Hari Raya adalah saling mengucapkan selamat hari raya sesama keluarga, teman, maupun kerabat dekat untuk mempererat tali silahturahmi.

Namun, dikarenakan adanya pandemi kita hanya bisa mengucapkan selamat hari raya melalui ucapan di media sosial.

Berikut ini ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 H/2020 yang cocok dikirim untuk orang tersayang, dikutip dari yohandry , Kamis (30/7/2020):

1. Having a friend like you is the biggest blessing of life. On this day, I wish you and your family a blissfully awesome Eid ul Adha Mubarak!

Memiliki teman seperti Anda adalah berkat terbesar dalam hidup. Pada hari ini, saya ucapkan selamat Idul Adha Mubarak bagi Anda dan keluarga Anda!

2. May the holy occasion of Eid ul Adha give you all the time you need to rejoice and to celebrate Allah’s magnificence in your life. Eid ul Adha Mubarak!

Semoga kesempatan suci Idul Adha memberi Anda semua waktu yang Anda butuhkan untuk bersukacita dan merayakan keagungan Allah dalam hidup Anda. Selamat Idul Adha!

3. All my best wishes to you and your family on this holy occasion. May you have a spectacular celebration of this day. Eid ul Adha Mubarak!