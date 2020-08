5 YouTuber Indonesia Terlaris dengan Penghasilan Tertinggi, Baim Wong Masih Memimpin

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Hingga akhir Juli tahun ini, artis peran Baim Wong masih kokoh sebagai Youtuber Indonesia dengan penghasilan bulanan paling tinggi.

Berdasarkan data Social Blade, Jumat (31/7), Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven lewat akun Baim Paula menjadi Youtuber Indonesia terlaris dengan nilai penghasilan bulanan tertinggi, yakni di rentang US$ 39.800 - US$ 637.500 atau Rp 583,19 juta - Rp 9,34 miliar (kurs Rp 14.653 per dollar AS).

Youtuber Atta Halilintar kembali menempel ketat Baim Wong di peringkat kedua sebagai Youtuber Indonesia terlaris.

• Pimpinan Pesantren yang Dikabarkan Positif Covid-19 Sembuh dan Sudah Pulang dari RSUZA

• Sapi-sapi Termahal yang Dibeli Presiden Jokowi untuk Kurban di Hari Raya Idul Adha 1441 H

• Kasus Positif Covid di Aceh Selatan Meningkat, Camat Sawang Imbau Warga Tidak Anggap Sepele

Dengan kekuatan 24,9 juta subscribers, kekasih Aurel Hermansyah ini meraup penghasilan bulanan berkisar US$ 32.300 - US$ 517.000 atau Rp 480,62 juta - Rp 7,58 miliar.

Sedangkan pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melalui akun Rans Entertainment melorot ke posisi ketiga.

Didukung 16,8 juta subscribers, Raffi Ahmad mencatatkan penghasilan bulanan US$ 30.800 - US$ 492.800 atau Rp 451,31 juta - Rp 7,22 miliar.

• Kasus Gilang Bungkus Fetish Kain Jarik, Polda Jatim Turun Tangan hingga Korban Mengaku Jijik

• Cara Dapatkan Token Listrik Gratis PLN Bulan Agustus, Akses www.pln.co.id atau WA ke 08122123123

Berikut ini daftar lima Youtuber Indonesia terlaris dengan penghasilan tertinggi.

1) Baim Wong dan Paula Verhoeven (Baim Paula)

Jumlah subscribers: 15,3 juta

Jumlah video yang diunggah (akumulatif): 837

Jumlah penonton (akumulatif): 2,12 miliar

Proyeksi pendapatan per bulan: US$ 39.800 - US$ 637.500 atau Rp 583,19 juta - Rp 9,34 miliar.