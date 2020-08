Langkah India Mencari Vaksin Covid-19  

Raghu Gururaj Consul General of India to Sumatra, tinggal di Medan

Pandemi telah menciptakan paranoid bagi umat manusia sehingga pencarian vaksin Covid-19 telah menjadi aktivitas tunggal paling ilmiah di antara komunitas peneliti di dunia. Pemerintah di seluruh dunia berusaha keras meningkatkan kegiatan penelitian mereka dalam mencari vaksin yang sulit dipahami ini.

Sejak melonggarkan kebijakan lockdown-nya, India telah menyaksikan peningkatan lonjakan infeksi setiap hari. Sampai saat ini, India telah melaporkan lebih dari 900.000 kasus positif dan 24.000 kematian. Tetapi angka-angka ini menunjukkan banyak sisi positif yakni: pemulihan nasional India terus meningkat.

Hari ini (25/07/2020) tingkat pemulihannya berada di 63,02%. India memiliki salah satu kasus Covid-19 terendah per juta populasi, yakni di angka 657 sedangkan rata-rata global adalah 1.638. Terhadap 3.11.565 kasus aktif, pemulihannya adalah 1,8 kali jumlah kasus aktif, yaitu 5.71.459 pasien sembuh.

Penurunan tingkat pertumbuhan kasus baru Covid-19 per hari telah berkurang dari 31% setiap hari di bulan Maret menjadi 3,24% di bulan Juli. Mungkin statistik terpenting menyangkut India adalah bahwa rasio kematian per juta adalah terendah, yakni 17,2 dimana rata-rata global adalah 73.

Terbesar di dunia

Saat ini, 23 percobaan klinis dalam mencari vaksin Covid-19 sedang berlangsung di seluruh dunia. Hasil awal dari uji klinis di Inggris, AS, Israel, dan Rusia telah meningkatkan harapan untuk vaksin coronavirus yang efektif. India telah membangun reputasi sebagai apotek global terbesar di dunia.

India juga adalah produsen obat generik terkemuka di dunia. Beberapa lembaga penelitian di India juga bekerja pada program-program terpisah untuk menemukan vaksin tersebut. Serum Institute of India adalah institusi penghasil vaksin terkemuka dan terbesar di seluruh dunia.

Tetapi di sini kita berbicara terobosan ilmiah dan penemuan baru. Jadi, sudah sampai mana upaya India? Dewan penelitian medis India atau Indian Council for Medical Research (ICMR) telah memimpin India dalam penelitian medis ilmiah selama beberapa tahun, dan selama pencarian vaksin Covid, ICMR telah berada di garis depan.

Pada bulan Juni, National Institute of Virology di bawah ICMR bekerja sama dengan Bharat Biotech Pt Ltd mengembangkan "COVAXIN", yang telah diizinkan pengawas obat-obatan India atau Drug Controller of India untuk melakukan uji klinis fase I & II pada sampel manusia.