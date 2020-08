Pemimpin Oposisi Rusia Yang Diracun Tiba di Jerman dan Sudah Mulai Stabil

SERAMBINEWS.COM, BERLIN - Pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny yang sempat koma setelah diduga diracun dilaporkan mulai stabil.

Dia diterbangkan dari Siberia pada Sabtu (22/8/2020) ke Berlin untuk dirawat di rumah sakit utama Ibu Kota Jerman iru.

Setelah mendarat sesaat sebelum jam 9 pagi di area khusus bandara ibu kota Tegel yang digunakan untuk penerbangan pemerintah dan militer.

Navalny dibawa dengan ambulans ke Rumah Sakit Charité Berlin Jerman

“Dia selamat dari penerbangan dan mulai stabil,” kata Jaka Bizilj, organisasi Jerman Cinema For Peace,yang mengatur penerbangan tersebut kepada The Associated Press (AP).

Rumah sakit kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengatakan tes ekstensif sedang dilakukan pada Navalny.

Tetapi, tidak ada dokter mengomentari penyakit atau perawatannya sampai selesai, seperti dilansir AP, Sabtu (22/8/2020).

Navalny, seorang politisi dan penyelidik korupsi yang merupakan salah satu pengkritik paling sengit Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dia sempat dirawat di unit perawatan intensif di kota Omsk di Siberia pada Kamis (20/8/2020).

Para pendukungnya percaya teh yang diminumnya diduga mengandung racun dan Kremlin berada di baliknya dan keterlambatan dalam memindahkannya ke Jerman.