Pejabat Gedung Putih Tertawa Terbahak-bahak Ketika Mendengar Rumor Kim Jong Un Sedang Koma

SERAMBINEWS.COM - Seorang pejabat Gedung Putih tertawa terbahak-bahak ketika ditanya tentang klaim kondisi Kim Jong Un dalam keadaan koma.

Klaim yang dibuat oleh mantan ajudan kepresidenan Korea Selatan, telah dibantah oleh pengamat Korea Utara dan jurnalis asing yang bertugas di negara super rahasia itu.

Direktur Senior Studi Korea Center for the National Interest, lembaga think tank yang berbasis di Washington, Harry Kazianis, mengungkapkan bahwa seorang pejabat dalam kabinet Donald Trump tertawa terpingkal-pingkal.

Kazianis dalam tweeted mengatakan, "Saya berbicara dengan pejabat Gedung Putih pada pagi ini, yang diberitakan Kim Jong Un dalam keadaan koma atau mati. Pejabat itu tertawa terbahak-bahak,” katanya, mengutip dari Mirror, Rabu (26/8/2020).

Spekulasi Kim Jong Un dalam kondisi kesehatan yang buruk mencuat, setelah seorang mantan pejabat Korea Selatan secara sensasional mengklaim bahwa pemimpin Korea Utara itu dalam keadaan koma.

Chang Song Min, mantan ajudan mendiang presiden Korea Selatan Kim Dae Jung, tidak memberikan bukti apa pun atas kalimnya itu.

Sebuah media online Korea Selatan mengecam klaim koma Chang sebagai ‘tidak masuk akal’.

Spekulasi terbaru tentang kesehatan Kim Jong Un muncul setelah Badan Intelijen Korea Selatan (NIS), mengatakan bahwa Kim Jong Un memberikan sebagian mandat kepada adik perempuannya untuk mengawasi urusan luar negeri Korut.

Pada bulan April dan Mei 2020 lalu juga ada klaim bahwa, Kim Jong Un dalam keadaan koma karena gagal operasi jantung.

Ia menghilang dari hadapan publik selama tiga minggu, kemudian media Korea Utara (KCNA) mempublikasikan foto kunjungannya ke pabrik pupuk.