Dibangun oleh Perusahaan China, Flafon Bandara Berjatuhan Saat Hujan Deras

SERAMBINEWS.COM - Plafon di Bandara Islamabad Pakistan yang baru dibangun hancur ketika hujan deras, videonya menjadi perbincangan.

Terlihat pada video, plafon berjatuhan dan hancur berantakan ketika terkena lantai.

Melansir dari The Indian Express (17/8/2020), Bandara Islamabad, adalah bandara terbesar ketiga di Pakistan, dibangun dua tahun lalu.

Penyelidikan sedang dilakukan karena kesalahan konstruksi, akibat hancur setelah hujan mengguyur di kawasan bandara.

Bandara Islamabad disebut dibangun dengan bantuan perusahaan China.

Bandara yang baru dibangun itu mengalami kerusakan setelah dihantam badai besar.

Otoritas penerbangan negara tersebut melakukan penyelidikan.

• Update Corona Hari ini - Lagi, Bertambah Tiga Warga Lhokseumawe Terpapar Covid-19

• Berwisata ke Danau Anak Laut Aceh Singkil, Nikmati Beragam Keindahan Panorama dan Sensasi Memancing

• Modifikasi Mobil Sudah Jadi Trend, Produsen Mobil Tetap Tak Beri Rekomendasi

Sebuah video memperihatkan plafon atau langit-langit gedung berjatuhan disertai dengan air hujan.

Seperti yang diunggah oleh akun Twitter @RuhaniZahra (16/8/2020).

"Situation of the newly constructed Islamabad International Airport after rains.



The Airport was reportedly build with the help of Chinese Company.